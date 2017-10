Juncker tror ikke på mirakler 

NTB utenriks

– Vi vil se nærmere på resultatene så langt. Men jeg tror ikke det vil skje noen mirakler, sa Juncker på vei inn til dag to av EUs toppmøte i Brussel.

I slutten av september sa han at nettopp mirakler måtte til for at forhandlingene skulle komme langt nok innen dette toppmøtet til at det kunne bli aktuelt for EU å åpne fase to av prosessen.

I fase én fyller EU og Storbritannia ut skilsmissepapirene. Fase to skal handle om overgangsordninger og en framtidig handelsavtale.

EUs krav er at det må gjøres framskritt i fase én før fase to kan komme i gang. Juncker sier EU nå har fått flere detaljer på bordet, men ikke alle detaljer som trengs.

