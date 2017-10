Harde kamper mellom irakiske og kurdiske styrker ved Kirkuk

NTB utenriks

Minst ti sjiamuslimske militssoldater ble også drept i kampene ved landsbyen Altun Kupri, opplyser kurdernes nasjonale sikkerhetsråd i en kunngjøring.

Myndighetene i Bagdad bekrefter at det har vært kamper i området og opplyser at den regjeringsvennlige militsen, støttet av irakiske sikkerhetsstyrker nå har tatt kontroll over landsbyen.

Den kurdiske nettavisen Rudaw hevder at den kurdiske peshmerga-militsen slo tilbake de irakiske styrkenes forsøk på å ta kontroll over Altun Kupri, som ligger rundt 50 kilometer nordvest for Kirkuk.

Iraks regjering fastholder at Altun Kupri ikke er en del av det kurdiske selvstyreområdet og viser til at kurderne tok kontroll over byen da IS jaget regjeringsstyrkene ut av Nord-Irak i 2014.

Regjeringsvennlige styrker innledet denne uka en offensiv mot den oljerike Kirkuk-provinsen og drev peshmerga-militsen ut av området.

(©NTB)