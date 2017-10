G7-landene vil stanse jihadister på flukt fra Syria

NTB utenriks

Samtidig som IS er fordrevet fra den syriske byen Raqqa, har frykten økt for at fremmedkrigere og andre jihadister vil forsøke å ta seg til Europa og andre land for å gjennomføre terrorangrep.

Under møtet på den italienske øya Ischia fredag lovet EU å stenge det som anses som en potensiell bakdør for terrorister.

Italias innenriksminister Marco Minniti advarte i forrige uke om at krigere som planlegger hevnangrep i Europa, vil kunne forsøke å komme seg om bord i båter sammen med andre migranter og flyktninger i Libya.

Anklages for overgrep

Den italienske marinen har den siste tiden engasjert seg aktivt for å hindre at migranter tar seg fra Libya til Europa, men Italia har samtidig får kraftig kritikk fra menneskerettsgrupper for å bidra til at folk blir holdt fanget og mishandlet i Libya.

EU-president Donald Tusk lover at Unionen vil bruke mer penger på å stenge ruten over Middelhavet mellom Libya og Italia, blant annet ved å støtte Italias samarbeid med libyske myndigheter.

Antall migranter som kommer fra Libya har hittil i år falt med 20 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor.

Ifølge Italia vil G7 også jobbe med å endre holdningene til radikaliserte personer som har vendt hjem etter å ha kjempet for IS, slik at de ikke blir en sikkerhetsrisiko i fengslene.

Vanskelig med bevis

Det er også ventet å bli juridiske utfordringer med å få dømt fremmedkrigere som vender hjem ettersom det kan bli vanskelig å finne håndfaste bevis.

Titusener av vestlige borgere har i perioden fra 2014 til 2016 reist til Syria og Irak for å kjempe for IS. Noen av dem har utført terrorangrep etter å ha vendt hjem igjen.

G7 består av Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, USA, Canada og Japan.

Internettgiganter

Innenriksministrene hadde også invitert representanter for Google, Microsoft, Facebook og Twitter til å komme med innspill, i håp om at de skal gjøre mer for å identifisere potensielle terrorister så raskt som mulig.

Ifølge italienske kilder skal de tre internettgigantene har gått med på å blokkere jihadist-nettsteder, men det er uklart hvordan dette praktisk skal skje.

Julian Richards, en sikkerhetsekspert ved Buckingham University, uttalte før møtet at han forventet mange fine ord, men få konkrete forslag under G7-møtet.

