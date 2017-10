Folk tar ut penger fra banker som flytter fra Catalonia

NTB utenriks

Fredag morgen sto folk i kø ved CaixaBanks avdeling i Barcelona sentrum der de tok ut penger fra minibankene. Flesteparten tok ut enten 150 eller 160 euro, et beløp som ligger nærmest tallet 155, som er en henvisning til grunnlovens paragraf 155 om oppheving av det katalanske selvstyret.

Det var separatistorganisasjonene Assemblea Nacional Catalana (ANC) og Omnium Cultural som oppfordret folk til å ta ut så mange penger som mulig i bankene mellom klokken 8 og 9 fredag. Den separatistvennlige paraplyorganisasjonen Crida Democracia sto også bak oppfordringen.

Oppfordringen var en reaksjon på at Catalonias største banker CaixaBank og Banco Sabadell, samt flere hundre andre finanshus og bedrifter, har varslet flytting av sine hovedkontor fra Catalonia til andre regioner i Spania.

Oppfordringen er også en reaksjon på at sentralregjeringen lørdag innleder prosessen med å frata regionen selvstyret. Det skal skje ved å aktivere grunnlovens paragraf 155. Myndighetene i Catalonia nekter å etterkomme regjeringens krav og truer med å fortsette planen med erklæring av uavhengighet dersom regjeringen ikke går med på forhandlinger.

Initiativet er dessuten en protest mot at ANCs leder Jordi Sànchez og Omnium Culturals leder Jordi Cuixart ble varetektsfengslet mandag morgen. De to anklages for å ha spilt sentrale roller i forbindelse med demonstrasjonene i forkant av folkeavstemningen om løsrivelse som ble holdt i Catalonia 1. oktober.

Over 90 prosent av befolkningen i regionen sa ja til uavhengighet, men frammøteprosenten var bare på 43 prosent.

