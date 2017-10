EU starter forberedelser til ny fase av brexitforhandlingene 

NTB utenriks

Det bekrefter EUs president Donald Tusk.

Vedtaket ble gjort fredag formiddag. Stats- og regjeringssjefene mener det er for tidlig å åpne fase to av forhandlingene nå, men har håp om at dette kan la seg gjøre på neste toppmøte i desember.

For å være forberedt når det skjer, begynner de nå arbeidet med å utarbeide et forhandlingsmandat for denne fasen.

I fase én er det kun selve skilsmissen som diskuteres.

Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale.

