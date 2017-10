USAs FN-ambassadør: – Russlands innblanding i presidentvalget var krigføring

NTB utenriks

Haley langet ut mot Russland under en konferanse arrangert av George W. Bush Institute torsdag.

– Russerne, gud velsigne dem, de sier: Hvorfor er alle amerikanere anti-russiske? Og hvorfor har vi innført sanksjoner? Vel, ikke bland dere inn i våre valg, og vi skal ikke være anti-russiske, sier ambassadøren, og legger til:

– Når et land kommer og forstyrrer et annet lands valg, da er det krigføring.

De amerikanske etterretningstjenestene har stilt seg samlet bak konklusjonen om at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016, en konklusjon USAs president Donald Trump avviser.

En føderal etterforskning er satt i gang for å granske de russiske handlingene og muligheten for at landet samarbeidet med Trumps valgkampapparat.

