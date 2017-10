Syriske opprørere finkjemmer Raqqa på jakt etter overlevende, men også landminer

NTB utenriks

Jakten på sprengstoff og landminer pågår for fullt. De kurdiske opprørsstyrkene SDF som tirsdag nedkjempet de siste restene av IS i Raqqa langt raskere enn ventet, er spredd rundt i byen og finkjemmer bygninger, bolighus og smug på jakt etter dødsfeller.

Tunge maskiner som bulldosere og pansrede traktorer er satt inn i arbeidet. Stemningen blir beskrevet som spøkelsesaktig. En underlig tom stillhet hersker i gatene, bare brutt av kontrollerte detonasjoner. Skyer av fluer letter fra råtnende lik når SDF-soldater passerer.

Med tapet av Raqqa har IS mistet nærmere 90 prosent av det territoriet organisasjonen kontrollerte for tre år siden.

Nøkkelby

SDF inngår i en amerikanskstøttet allianse som hovedsakelig består av kurdere, men også arabiske opprørere. Tirsdag hevdet SDF å ha tatt full kontroll over byen som har vært styrt av IS siden 2014. Flere SDF-krigere kommer selv fra Raqqa, og det utspant seg rørende scener da frigjøringen var et faktum.

SDF sier at motstanden var mye svakere enn ventet. Opprørerne trodde at hundrevis av IS-krigere, i all hovedsak fremmedkrigere, ville kjempe til siste åndedrag. Men hovedsetet i det IS-proklamerte kalifatet ble inntatt etter svak motstand i sluttfasen.

– Vi leter også etter sovende celler. Vi vil forsikre oss om at ikke terroristene gjemmer seg rundt omkring, sier SDF-talsmann Tala Silo. Den formelle gjenåpningen av Raqqa vil først skje når dette arbeidet er sluttført.

Store tap

Den amerikanske spesialutsendinger til den flernasjonale koalisjonen, Brett McGurk, hevder at IS har mistet 6.000 krigere under slaget om Raqqa. Den amerikanskledede koalisjonen har gjennomført systematiske og nesten kontinuerlige luftangrep mot byen i flere uker.

Hjelpeorganisasjoner sier at offensiven har rammet sivilbefolkningen hardt, og ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er over 1.100 sivile drept i Raqqa siden offensiven startet.

SDF opplyser også at en gruppe på mellom 130 og 150 fremmedkrigere overga seg mandag. I tillegg til disse skal om lag 100 andre IS-krigere ha overgitt seg de siste 48 timene, opplyser talsperson for koalisjonen, Ryan Dillon.

Ifølge Dillon var fire av dem fremmedkrigere, men nasjonalitetene er ukjent.

