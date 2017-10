Stoltenberg gratulerer med seieren i Raqqa 

NTB utenriks

– Jeg gratulerer den globale koalisjonen mot ISIS med frigjøringen av Raqqa. Det er en viktig milepæl i vår kamp mot ISIS, sier Stoltenberg.

NATO og USA velger å omtale IS som ISIS, mens andre velger å kalle dem ISIL.

Stoltenberg fikk torsdag besøk av Brett McGurk, som er president Donald Trumps spesialutsending til koalisjonen mot IS. De to diskuterte kampene som har pågått i Raqqa. Byen fungerte lenge som en hovedstad for IS i Syria.

– ISIS har nå mistet mer enn 85 prosent av landområdene gruppen én gang holdt og er på flukt, sier Stoltenberg.

NATO er med i koalisjonen mot IS og bidrar med overvåkingsfly og opplæring av irakiske styrker.

