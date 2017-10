Putin mener atomvåpenforbud er mulig

NTB utenriks

Russland «ønsker et slikt forbud og vil strebe etter det», sa Putin under et møte med utenrikspolitiske eksperter i det såkalte Valdai-forumet torsdag.

Putin viste videre til at det nå utvikles nye presisjonsvåpen som kan forårsake like store ødeleggelser som atomvåpen, og han bekreftet at også Russland er i ferd med å utvikle slike våpen. På sikt kan atomvåpen derfor erstattes, mener han.

Både Putin og andre russiske ledere har tidligere sagt at et globalt forbud mot atomvåpen er urealistisk.

