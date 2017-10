Nok en dommer blokkerer Trumps innreiseforbud

NTB utenriks

Få timer før innreiseforbudet skulle ha trådt i kraft, ble det blokkert av den føderale dommeren Derrick Watson på Hawaii. Han mener innreiseforbudet er et dårlig skjult forsøk på «ekskludere muslimer fra USA».

Onsdag fulgte den føderale dommeren Theodore Chuang i Maryland opp og gjorde det samme. Han slo i en kjennelse fast at Trump-administrasjonen ikke har lagt fram noen beviser for en trussel «som rettferdiggjør et innreiseforbud for hele nasjonaliteter».

Den tredje utgaven av forbudet, som omfatter borgere fra Iran, Libya, Nord-Korea, Somalia, Syria, Jemen og Tsjad samt enkelte høytstående tjenestemenn fra Venezuela og deres familier, skulle etter planen tre i kraft ved midnatt onsdag Washington-tid.

Justisdepartementet sier de vil anke og Trumps talskvinne Sarah Sanders hevder avgjørelsen om å stanse innreiseforbudet «undergraver presidentens forsøk på å holde amerikanere trygge».

