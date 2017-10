New Zealand får venstreregjering med høyrepopulistisk støtte

NTB utenriks

– Vi måtte gjøre et valg, enten for National eller Labour, for en modifisert status quo eller for endring, sier Winston Peters, leder for New Zealand First som nå skal danne regjering sammen med Labour og miljøpartiet Greens.

Ardern fra Labour beskrives som et politisk stjerneskudd. Hun er 37 år gammel og har vært Labour-leder siden august i år. Tidligere har hun blant annet vært politisk rådgiver for Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair.

Sammen med Greens fikk Labour 43,2 prosent av stemmene i valget 23. september. Høyrepartiet National ble imidlertid størst med 44,4 prosents oppslutning.

Dermed havnet det populistiske og nasjonalistiske partiet New Zealand First på vippen med 7,2 prosent av stemmene.

