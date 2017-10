Kinas vekst avtok litt i tredje kvartal

NTB utenriks

Veksten hjelpes fram av at det er god gang i varehandelen og sterke eksporttall. Men eksperter advarer likevel om at Kinas stadig større statlige gjeld utgjør en risiko og kan føre til at veksten avtar enda mer framover.

Kinesiske myndigheter har ønsket å minske de statlige låneopptakene, men har i stedet tatt opp lån for å støtte bygg- og anleggssektoren og statseide virksomheter for å skape vekst.

Også Det internasjonale pengefondet har bedt Kina begrense låneopptakene for å unngå en brå vekstreduksjon.

På partikongressen i kommunistpartiet, som startet i Beijing onsdag, har president Xi Jinping gjentatt løftet om at myndighetene vil gjennomføre flere økonomiske reformer og la markedet spille en større rolle i økonomien. Han kom imidlertid ikke med konkrete forslag om hvordan dette skal gjøres.

