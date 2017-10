Hardt mot hardt i striden om Catalonia 

NTB utenriks

Spanias statsminister Mariano Rajoy har innkalt til regjeringsmøte lørdag for å iverksette prosessen som opphever Catalonias selvstyre, heter det i en uttalelse fra Madrid torsdag.

Meldingen kom minutter etter at det ble klart at den katalanske regionspresidenten Carles Puigdemont ikke ville etterkomme regjeringens krav om å skrinlegge katalanske uavhengighetsplaner.

Da fristen gikk ut klokka 10, kom det i stedet en melding om at Puigdemont fortsatt ønsker dialog, og at hvis den spanske regjeringen nekter å forhandle, kan regionale myndigheter komme til å erklære uavhengighet fra Spania.

Brev til Rajoy

I et brev til Spanias statsminister Mariano Rajoy framholder Puigdemont at han ønsker dialog med Madrid.

– Hvis regjeringen insisterer på å avvise dialog og fortsetter med undertrykkelse, vil parlamentet i Catalonia kunne fortsette, hvis den ser det som passende, å stemme over en formell uavhengighetserklæring, skriver han.

Brevet betyr at Puigdemont for andre gang i løpet av en uke nekter å føye seg etter ultimatum fra Madrid.

Under lørdagens regjeringsmøte er det planlagt at regjeringen vil iverksette tiltak i tråd med artikkel 155 i den spanske grunnloven fra 1978. Artikkelen åpner for at regjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.

Saken skal deretter sendes videre til overhuset i den spanske nasjonalforsamlingen, senatet, slik at «de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet».

Sovende paragraf

Artikkel 155 har aldri tidligere blitt brukt etter at demokratiet ble gjeninnført i Spania i kjølvannet av Franco-diktaturet for fire tiår siden.

Statsminister Rajoys konservative parti har flertall i senatet, dermed vil det ikke by på problemer å få de folkevalgtes støtte. Torsdag morgen holdt partiet likevel et møte med det sosialistiske opposisjonspartiet for å samle støtte til den videre prosessen.

Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som Catalonias regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter og spansk Høyesterett erklærte for å være grunnlovsstridig.

43 prosent av katalanske velgere deltok i avstemningen som endte med et overveldende flertall for uavhengighet.

Usikker separatiststøtte

Avstemningen ble imidlertid boikottet av mange som er imot løsrivelse, og det er uklart hvor stor støtte separatistene har etter at konflikten med Madrid er blitt kraftig skjerpet de siste ukene.

Meningsmålinger før folkeavstemningen viste at et flertall av katalanerne var imot løsrivelse. De siste ukene har imidlertid mange reagert kraftig på regjeringens håndtering av krisen, ikke minst på selve valgdagen da flere hundre mennesker ble skadd da spansk politi aksjonerte mot flere valglokaler.

De fleste fikk kun lettere skader. Samtidig hevdet spanske myndigheter at også hundrevis av politifolk ble skadd i sammenstøtene.

Den spanske regjeringen har også foreslått at Catalonia utlyser nyvalg, men det har katalanske myndigheter avvist.

