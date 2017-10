Fortsatt ikke trygt for sivile i Raqqa

NTB utenriks

– Styrkene våre holder på å rydde området for miner, sier Talal Sello, talsperson for Syrias demokratiske styrker (SDF), en amerikanskstøttet allianse som hovedsakelig består av kurdere, men også arabiske opprørere.

Tirsdag hevdet SDF å ha tatt full kontroll over byen som har vært kontrollert av IS siden 2014, men Silo sier frigjøringen ikke vil bli offisielt erklært før fredag.

SDF opplyser at de hadde regnet med å møte motstand fra hundrevis av IS-krigere, i all hovedsak fremmedkrigere, i siste fase av offensiven, men så langt har det ikke vært noen tegn til dem.

– Vi leter også etter sovende celler, det kan hende terroristene gjemmer seg rundt omkring, sier Sello.

En talsmann for den USA-ledede koalisjonen, som under offensiven har gjennomført mengder med luftangrep mot byen, hevder at IS har mistet nesten 6.000 medlemmer i Raqqa.

Hjelpeorganisasjoner har opplyst at offensiven har rammet sivilbefolkningen hardt, og ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er over 1.100 sivile drept i Raqqa siden offensiven startet.

Gruppa opplyser også at en gruppe på mellom 130 og 150 fremmedkrigere overga seg mandag. I tillegg til disse skal om lag 100 andre IS-krigere ha overgitt seg de siste 48 timene, opplyser talsperson for koalisjonen, Ryan Dillon.

Ifølge Dillon var fire av dem fremmedkrigere, men nasjonalitetene er ukjent.

