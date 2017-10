Emiratene danner departement for kunstig intelligens

NTB utenriks

Departementet har blitt til etter regjeringsendringer i landet. Omar bin Sultan Al Olama (27) er utnevnt til minister for kunstig intelligens, opplyser statsminister Mohammed bin Rashid Al Maktoum på Twitter.

– Den neste globale bølgen er kunstig intelligens. Vi vil være det landet som er best forberedt, skriver han.

Blant de øvrige utnevnelsene er flere kvinnelige statsråder. Sarah Al Amiri (30) får ansvaret for forskning og skal ifølge statsministeren lede Emiratenes program for å nå Mars. Myndighetene i landet kunngjorde tidligere i år en plan om å sende et ubemannet fartøy til den røde planeten i 2021.

(©NTB)