EU tar nye skritt mot felles grensepoliti

Asylpolitikk står høyt på agendaen når stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Brussel torsdag.

I forkant av møtet har Frankrikes president Emmanuel Macron tatt til orde for gradvis innføring av et felles grensepoliti i EU. Dette grensepolitiet skal sørge for streng kontroll langs EUs yttergrenser, men også hjelpe til i arbeidet med å få returnert asylsøkere som har fått endelig avslag.

Nå ser Macron ut til å få støtte fra de øvrige EU-lederne. I et utkast til slutterklæring fra toppmøtet heter det at EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex bør «styrkes ytterligere og spille en større rolle i organisering av returer».

Stats- og regjeringssjefene gjør det samtidig klart at de vil øve langt kraftigere press på opprinnelsesland for å få på plass returavtaler.

EU vil bruke alle relevante midler for å oppnå resultater, inkludert bistand, handel og visum, heter det i utkastet, som NTB har fått tilgang til.

Det betyr i klartekst at de kan reagere med kutt i bistanden, nye handelsbarrierer og nei til visumavtaler hvis viktige land nekter å inngå returavtaler med dem.

EU tok allerede i fjor viktige grep for å styrke Frontex. Blant annet er 1.700 grensevakter nå utplassert i ulike medlemsland. Norge bidrar aktivt i byrået.

