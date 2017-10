EU lover mer hjelp til Italia 

NTB utenriks

EU må hjelpe Italia med å håndtere saken, fastslår EUs president Donald Tusk.

– EUs ledere er nå enige om tilby økt støtte til Italias statsminister Paolo Gentiloni og Italias samarbeid med libyske myndigheter. Vi har nå en reell mulighet til å stenge den sentrale middelhavsruten, sa Tusk under EUs toppmøte i Brussel torsdag.

Ifølge ham vil EU nå stille med penger fra et eget Afrika-fond for å støtte opp om innsatsen.

– Vi venter resultater allerede innen noen uker, sa Tusk.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker understreker at medlemslandene må fylle opp Afrika-fondet med penger for at innsatsen skal lykkes.

Et stort antall flyktninger og migranter har de siste årene kommet til Italia over det sentrale Middelhavet, det store flertallet av dem via Libya.

Men i sommer stoppet strømmen brått opp. Forklaringen er dels at EU har hjulpet Libya til å bygge opp sin egen kystvakt, og dels at den libyske regjeringen har inngått nye allianser med militser som tidligere drev med menneskesmugling selv.

I september kom 5.961 flyktninger og migranter til Italia over Middelhavet, ifølge tall fra FN. Det er en tredel av antallet i samme måned i fjor.

