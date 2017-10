USA vil styrke båndene til India

NTB utenriks

Tillerson besøker neste uke New Delhi og understreker i den forbindelse at USA og India er på linje i synet på sikkerhet, terrorbekjempelse og frihandel.

India står i likhet med USA for en verdensorden som hviler på respekt for internasjonale lover og regler, mens Kina til tider undergraver en slik orden, mener Tillerson.

Den amerikanske utenriksministeren viser blant annet til at Kina har tatt seg til rette på omstridte øyer i Sør-Kinahavet.

– Kinas provoserende handlinger i Sør-Kinahavet utfordrer internasjonale lover og normer som USA og India står for, sa Tillerson under et foredrag ved tankesmia Center for Strategic and International Studies i Washington onsdag.

Den amerikanske utenriksministeren anklage samtidig Kina for å føre en politikk som resulterer i tyngende gjeld for utviklingsland i regionen.

Tillerson understreker at USA og Kina har et konstruktivt forhold, men at amerikanerne ikke vil forholde seg tause når kineserne ifølge ham «undergraver suvereniteten til naboland, i USAs og våre venners disfavør.»

– I en tid med usikkerhet og angst, behøver India en pålitelig partner i verden. La meg gjøre det helt klart: Med våre felles verdier og visjoner for global stabilitet, fred og framgang, så er USA en slik partner, sa Tillerson.

Han lovet videre økt amerikansk militærstøtte til India, blant annet i form av F-18 og F-16 kampfly, hangarskipteknolgi og overvåkningsdroner av typen Guardian.

