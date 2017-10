Marihuana-avlinger gikk opp i røyk i California

NTB utenriks

Brannene har rammet områder hvor det er stor produksjon av lovlig marihuana til medisinske formål.

Mange av bøndene var dessuten i ferd med å forberede seg til dyrking av cannabis til rusbruk. Dette er blitt lovlig i California, og de første tillatelsene vil bli gitt ved årsskiftet.

Andre, som før har operert ulovlig eller i et juridisk grenseland, har forberedt seg på lovlydig gårdsdrift.

– For første gang gjorde jeg alt riktig og etter boka, sier Andrew Lopas, som mistet 900 planter i brannene utenfor byen Santa Rosa.

Til sammen er minst 31 marihuana-gårder er blitt ødelagt, ifølge organisasjonen California Growers Association. Antallet ventes å stige når politiet tillater folk å dra inn i flere områder som er blitt evakuert.

Brannfolkene har denne uka fått kontroll over mange av brannene i den nordlige delen av California. Men slukningsarbeidet er ikke over, og fortsatt hender det at nye branner oppstår.

Minst 41 mennesker omkom i brannene som brøt ut i forrige uke. Skogbrannene er de dødeligste i California noensinne. Tørke og høye temperaturer bidro til at flammene spredte seg svært raskt.

(©NTB)