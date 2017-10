Kenyansk valgfunksjonær sier valget ikke er troverdig

NTB utenriks

– Valget slik det er planlagt, oppfyller ikke de mest grunnleggende betingelsene for et troverdig valg. Jeg vil ikke være med på en slik valgfarse, sier Roselyn Akombe.

Kenyas høyesterett annullerte valget i august der Uhuru Kenyatta ble gjenvalgt, og ga den uavhengige valgkommisjonen ordre om å arrangere et nytt presidentvalg, som nå etter planen skal holdes 26. oktober.

Opposisjonslederen Raila Odinga hevdet at det hadde vært en rekke uregelmessigheter i den elektroniske opptellingen, og ba derfor om at valget skulle annulleres.

Akombe sier at valgkommisjonen umulig kan gjennomføre et troverdig valg i den tilstanden den nå er i. Hun sier at de ansatte hele tiden får beskjed om endringer i teknologien og opptellingen, og at valgfunksjonærene mange steder ikke har tilstrekkelig opplæring.

Hun beskylder de andre seks medlemmene av valgkommisjonen for å ville gjennomføre valget koste hva det koste vil, selv om situasjonen blir farlig både for velgerne og for valgkommisjonens medlemmer.

Odinga har selv trukket seg fra valget fordi han mener at valgkommisjonen ikke har gjort de endringene som trengs for å garantere et troverdig valg, som for eksempel nytt personell og nye prosedyrer.

I et intervju med BBC sier Akombe, som befinner seg i New York der hun jobber for FN, at hun frykter for sitt liv og ikke vil vende tilbake til Kenya med det første.

Odinga ba tirsdag sine tilhengere avslutte sine protester mot måten valget skulle gjennomføres på, etter at flere av demonstrantene er drept av politiet.

Ifølge Amnesty International og Human Rights Watch er 67 tilhengere av opposisjonen drept siden kunngjøringen 11. august om at Kenyatta var gjenvalgt.

