Israel raider palestinske mediebedrifter

Aksjonene fant sted få timer etter at den israelske regjeringen gjorde det klart at den ikke vil forhandle med et palestinsk samlingstyre som inkluderer Hamas, om ikke Hamas gjør endringer i sitt program.

Det palestinske journalistlaget i Hebron sier at kontorene til tre mediebedrifter som bistår Hamas-tilknyttede TV-selskaper med produksjonstjenester, ble stengt og utstyret beslaglagt.

De tre er Palmedia, Ramsat og Transmedia. To av de ansatte i Transmedia ble pågrepet.

Israelske medier sier at åtte mediebedrifter ble raidet, blant annet i Ramallah og Betlehem. Også i Nablus ble Palmedias kontorer raidet og stengt.

En talskvinne for den israelske hæren sier at aksjonen var mot medier som støtter oppvigleri og vold og ulovlige TV-selskaper som Al Quds og Al Aqsa.

