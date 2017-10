Iraks hær avslutter offensiven mot kurderne

NTB utenriks

I en 48 timer lang lynoffensiv mandag og tirsdag gjenerobret regjeringsstyrkene Kirkuk-provinsen med dens rike oljefelt og provinsene Nineveh og Diyala i.

– Sikkerheten er gjenopprettet i deler av Kirkuk, sier en talsmann for hæren og legger til at det også gjelder en rekke steder i Nineveh og Diyala, inkludert Mosul-demningen og den jesidiske byen Sinjar.

Kurdiske peshmerga-styrker har hatt makten i området siden de irakiske regjeringsstyrkene flyktet i panikk da IS tok Mosul i Nineveh-provinsen i 2014. Situasjonen ble svært spent da kurderne holdt en folkeavstemning om uavhengighet i slutten av september.

Oljeinntekter

Kurdiske myndigheter har i stor grad vært avhengig av inntektene fra oljefeltene i Kirkuk, og Iraks statsminister Haider al-Abadi mener at det nå må bli slutt på snakket om kurdisk løsrivelse.

– Sentralmyndigheten må ha kontroll over hele Irak. Jeg vil være rettferdig med alle innbyggere, sa Abadi på en pressekonferanse i Bagdad tirsdag.

For bare to uker siden sto de irakiske styrkene og de sjiamuslimske militsene som tok over Kirkuk, på samme side som de kurdiske peshmergastyrkene i kampen mot den felles fienden IS.

Vendte tilbake

De kurdiske styrkene trakk seg tilbake uten å gjøre motstand da regjeringsstyrkene inntok Kirkuk, oljefeltene og andre steder. Tusener av sivile flyktet til Arbil, Sulaimaniya og andre kurdiske byer, men de vendte tilbake da situasjonen roet seg dagen etter.

Selv om Kirkuk ligger utenfor den selvstyrte kurdiske regionen, er flertallet av innbyggerne kurdere. Det bor også mange arabere og turkmenere i byen.

Tapet av oljefeltene kan bety slutten på den kurdiske drømmen om uavhengighet, ifølge den franske eksperten Cyril Roussel. Han sier at kurderne med dette mister halvparten av sine inntekter.

