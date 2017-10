Hundrevis demonstrerer mot korrupsjon i Ukraina

NTB utenriks

Rundt 500 demonstranter har satt opp telt etter at flere tusen mennesker samlet seg til en demonstrasjon tirsdag kveld og kom i klammeri med politiet.

Demonstrantene krever at det opprettes en egen domstol bare for å ta seg av saker som gjelder korrupsjon. De krever også at mistenkte medlemmer av nasjonalforsamlingen fratas sin immunitet slik at de kan stilles for retten.

Demonstrasjonen ble ledet av Georgias tidligere president Mikhail Saakasjvili, som var ordfører i Odessa etter at han ble kastet som georgisk president. Han gikk av som ordfører på grunn av kritikk mot korrupsjon i landets ledelse.

Han ble fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han var i utlandet i sommer, men tok seg inn i landet igjen ved å spasere over grensa fra Polen mens hans tilhengere sloss med grensepolitiet.

