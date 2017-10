Homofile pågrepet i Tanzania 

NTB utenriks

Blant dem som ble pågrepet under politiaksjonen mot et fasjonabelt hotell, er det tre utlendinger, to fra Sør-Afrika og én fra Uganda.

– Vi pågrep de kriminelle på Peacock Hotel, der de fremmet homoseksualitet, opplyser politisjefen i Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa.

– Loven i Tanzania forbyr denne handlingen mellom folk av samme kjønn, sier han.

Blant de pågrepne er hotellets direktør som anklages for «å ha skaffet rom» til de homofile mennene.

I forrige måned ble åtte menn og tolv kvinner pågrepet på Zanzibar, der de deltok på et kurs om aids-bekjempelse som ble holdt av en internasjonal organisasjonen.

Zanzibar er en autonom del av Tanzania, som også har stengt flere sentre som har drevet informasjonsarbeid om aids under påskudd av at de fremmer homofili.

Myndighetene i Tanzania, som har mottatt drøyt 6,3 milliarder kroner i norsk bistand det siste tiåret, har også truet med kaste ut utlendinger som kjemper for homofiles rettigheter.

Mannlige homofile kan straffes med inntil 30 års fengsel i Tanzania, mens lesbiske ikke risikerer straff.

Ifølge Amnesty International er homofili forbudt ved lov i 38 av 54 afrikanske stater og Mauritania, Somalia og Sudan har dødsstraff for homofili.

Uganda forsøkte å innføre dødsstraff for homofili i 2014, noe som utløste kraftige protester internasjonalt og den omstridte loven ble til slutt forkastet.

