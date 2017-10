EUs nye «romegg» evakuert dagen før toppmøte 

NTB utenriks

"Til tross for kontroller og forholdsregler har nok en teknisk hendelse i dag funnet sted på et kjøkken i Europa-bygningen», skriver EU-rådets sekretariat i en pressemelding.

Giftige gasser fikk flere ansatte til å føle seg uvel, opplyses det videre.

Det var nøyaktig det samme som skjedde fredag i forrige uke. Også da ble bygningen tømt, og EU-rådet lovte å gjennomføre tiltak for å forhindre at det samme skjedde på nytt.

Forskjellen er at onsdagens evakuering kommer dagen før EUs toppmøte. Det går av stabelen nettopp i Europa-bygningen.

Den nye storstua ble offisielt åpnet i vinter. Den er formet for å se ut som et egg inni et fuglereir, og i Brussel omtales den bare som «romegget».

Inni egget finner man de store møterommene der stats- og regjeringssjefene og ministrene jevnlig samles for å klekke ut nye ideer.

Sekretariatet lover at hendelsen ikke vil forhindre gjennomføring av toppmøtet.

