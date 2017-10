Clinton: Truslene mot Nord-Korea er farlige

NTB utenriks

– Det er ingen grunn til at vi skal være krigerske og aggressive, sa Clinton under et arrangement i Sør-Koreas hovedstad Seoul osdag.

De siste dagene har ordkrigen mellom USA og Nord-Korea nok en gang tilspisset seg. Det kan bryte ut en atomkrig når som helst, hevder Nord-Koreas FN-ambassadør Kim In-ryong.

– Å yppe med Kim Jong-un gir ham glede, sa Clinton uten å nevne president Donald Trumps navn.

Den tidligere utenriksministeren sa også at Trumps twittermeldinger gjør det vanskelig å legge til rette for forhandlinger med Nord-Korea, og at Washington bør begynne å jobbe mot dialog.

I ordkrigen har Trump blant annet fyrt av utsagn som at Kim Jong-un er en «liten rakettmann» ute på et selvmordsoppdrag. Nord-Korea på sin side har svart med å kalle Trump mentalt forstyrret.

(©NTB)