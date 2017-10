Britisk nynazistleder står fram som jødisk og homofil

NTB utenriks

Wilshaw har vært en frontfigur i det nynazistiske miljøet i Storbritannia helt siden 1980-tallet, da han markerte seg som en av lederne i National Front. Partiet fremmet antisemittiske konspirasjonsteorier og nektet for at holocaust fant sted og er forbudt i Storbritannia.

Wilshaw og andre i kretsen rundt National Front har også markert seg som innvandringshatere og rendyrkede rasister, og har spredt hat mot homofile og andre grupper.

Kevin Wilshaw har også vært innom det høyreekstreme British National Party (BNP) og flørtet med den militante nynazistgruppa Racial Volunteer Force (RVF)

Tar oppgjør

Etter å ha tilbrakt store deler av livet på ytre høyre fløy, tar han nå et oppgjør med fortida. I et intervju med britiske Channel 4 News innrømmer Wilshaw at moren er jødisk og at han selv er homofil.

– Andre ledende medlemmer av National Front er også homofile. Ingen så motsigelsen i å være homofil, samtidig som man ledet en homofob organisasjon. Det gir jo ingen mening, medgir han i intervjuet.

Wilshaw innrømmer også at han har brukt vold, men hevder at dette bare har skjedd i selvforsvar og at det aldri var rettet mot minoriteter.

– Jeg har vært vitne til hendelser der folk ble utpekt fordi de var svarte. Jeg ble kvalm av det, jeg var ikke med på det, jeg fortrengte det, sier han.

Føler skyld, frykter hevn

På 1990-tallet ble Wilshaw pågrepet etter å ha vandalisert en moské i Aylesbury, og senest i mars ble han pågrepet etter å ha spredt rasehat i sosiale medier.

I intervjuet med Channel 4 News medgir han nå at han føler skyld, samtidig som han frykter at tidligere kamerater skal hevne seg på ham.

– Det kommer helt klart til å bli vanskelig, jeg må fylle et tomrom etter det som har vært livet mitt helt siden barndommen, sier han.

