Bombe ved politihuset i Helsingborg

NTB utenriks

– Hele inngangspartiet er sprengt vekk. Rutene er knust, og det er skader på dørene, sier Lennart Linderos, talsperson for brannvesenet i Skåne nordväst.

Alle vindusrutene i husene midt imot er også knust, i tillegg til ruter i bygninger lenger bort.

Både justisministeren og rikspolitisjefen reagerer sterkt mot attentatet.

– Ugjerningen i Helsingborg er et alvorlig angrep på rettsstaten. Samfunnet må aldri bøye seg for kriminelles vold. Nå er det viktig at gjerningsmannen pågripes, skriver justisminister Morgan Johansson i en epost til TT.

Rikspolitisjef Dan Eliasson sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet, men på alle innbyggernes sikkerhet.

Ingen mistenkte

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken. Ifølge Kenneth Andersson ved Helsingborg-politiet har det ikke noen vært trusler mot dem den siste tiden.

Politiet fikk de første meldingene om hendelsen rundt klokken 0.20 natt til onsdag. En time senere var bygningen fortsatt evakuert, området rundt sperret av, og bombeeksperter i arbeid.

Kenneth Andersson, som var på vakt i bygget da det smalt, forteller Sydsvenskan om et kraftig smell.

Hørtes i hele byen

– Det var en skikkelig eksplosjon. Alarmen gikk, vi sjekket at ingen var kommet til skade, og evakuerte bygningen, sier han.

Politiet fikk samtidig en rekke telefoner fra folk i hele byen som hørte eksplosjonen og kjente trykkbølgen.

Det er uklart om skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.

– Skadene er omfattende, så vi skal i løpet av morgentimene undersøke om og hvordan man kan jobbe der, sier talsperson for politiet, Anna Göransson.

(©NTB)