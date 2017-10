Beijing står stille under partikongressen

NTB utenriks

Flere bydeler vil bli stengt for trafikk, sikkerhetstiltakene på undergrunnsbanen vil bli skjerpet og det vil være mer politi i gatene. Flere butikker som selger kjøkkenutstyr har fått beskjed om at leveranser som inneholder kniver og sakser vil bli stoppet mens partikongressen finner sted, og fotballkampen mellom Beijing Guoan og Chongqing er utsatt.

– Sikkerheten er ganske streng i byen uansett. Det er noe man blir vant til, sier en kilde som ønsker å forbli anonym til svenske TT.

Ifølge lokale myndigheter er det også innført midlertidige forbud mot å bruke droner og småfly.

Ambassadør reagerer

Samtidig som gatene fylles med politi og tusenvis av frivillige med røde armbind, blir det stadig vanskeligere å ta i bruk tjenester på internett.

Facebook, Twitter, Google og aviser som The New York Times og The Wall Street Journal har lenge vært utilgjengelige i Kina, men mange har likevel klart å omgå den såkalte kinesiske brannmuren ved hjelp av VPN-tjenester. Men også disse kanalene, som blir tatt i bruk av både privatpersoner og foretak, er blitt blokkert som følge av kongressen. Meldingstjenesten WhatsApp har også blitt stoppet.

– Jo høyere den digitale muren blir, jo mindre attraktivt blir det å bo og jobbe i Kina, heter det i en uttalelse fra Tysklands ambassadør til Kina, Michael Klauss. Han understreker at VPN-tjenester er helt nødvendige for internasjonalt samarbeid.

Rammer turismen

Også som turist vil du kunne støte på noen utfordringer. Du vil for eksempel kunne få problemer med å finne et sted å bo ettersom det ikke er mulig å bestille overnatting gjennom Airbnb, Xiaozhu eller Tuija.

– På grunn av omstendighetene vil det ikke være mulig å leie boliger visse steder i Beijing før 31. oktober, heter det i en uttalelse fra Airbnb.

Også nattklubber og karaokebarer holder stengt på grunn av den ukelange kongressen.

Ny partiledelse

Under kongressen skal Kommunistpartiet blant annet velge ny partiledelse. De viktigste beslutningene er reelt sett allerede tatt av den sittende ledelsen, men stormøtet er likevel en viktig arena hvor det vil komme mange signaler om den politiske retningen de neste årene.

– Resultatet av partikongressen vil vise oss hvor mektig president Xi Jinping er blitt, mener Carly Ramsey i konsulentselskapet Control Risks.

En viktig indikasjon på Xis innflytelse vil bli resultatet av utskiftingene i landets reelt sett mektigste politiske organ: Den stående komiteen i kommunistpartiets politbyrå.

(©NTB)