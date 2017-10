74 døde av svært smittsom pest på Madagaskar

NTB utenriks

Siden august har helsemyndighetene på Madagaskar registrert 805 tilfeller av smittsom pest.

Landet har hatt utbrudd av pest nesten hvert år siden 1980. Som regel skjer det i perioden mellom september og april, ofte utløst av at smittebærende rotter flykter fra skogbranner.

Det pågående utbruddet er derimot uvanlig fordi det berører urbane områder, og spesielt hovedstaden Antananarivo. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener utbrudd i tett befolkede områder øker risikoen for at enda flere kan bli smittet.

Utbruddet har ført til panikk blant befolkningen, men landets myndigheter ber folk beholde roen.

WHO har levert 1,2 millioner doser med antibiotika til å bekjempe sykdomstilfellene. Røde Kors har iverksatt hasteopptrening av flere hundre frivillige som kan iverksette preventive tiltak på øya. Det er satt opp kontrollstasjoner ved flere av hovedstadens viktigste transportknutepunkter, der folk blir sjekket av helsepersonell. Myndighetene har desinfisert infiserte områder for å ta livet av smittebærende lopper, det er innført forbud mot offentlige møter, og skoler og universiteter er blitt stengt.

Pestbakterien utvikles hos rotter og bæres av lopper.

Hos mennesker kan bakterien føre til dødelig utgang innen 72 timer hvis man er smittet av lungepest, som overføres via hoste.

Flesteparten av de 74 som nå er døde, var infisert av lungepest. Den andre formen for pest, byllepest, er mindre farlig.

