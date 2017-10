Slaget om Raqqa skal ha kostet minst 3.250 liv

NTB utenriks

Tirsdag kom meldingene om at IS' «hovedstad» hadde falt, etter en langvarig offensiv med både amerikanskstøttede bakkestyrker og vedvarende luftangrep.

– SDF, med støtte fra den internasjonale koalisjonen, har klart å erobre det kommunale stadionet i byen etter å ha stormet anlegget og gjennomsøkt mesteparten av området, heter det i en uttalelse fra Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), en eksilgruppe som henter sine opplysninger fra et kildenettverk i Syria.

SOHR legger til at «flesteparten av jihadistene overga seg».

Kort tid etter SOHRs melding bekreftet den amerikanskstøttede alliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) selv at hele Raqqa nå er erobret fra IS.

Full kontroll

– Alt er ferdig i Raqqa. Våre styrker har tatt full kontroll over byen, sier SDFs talsmann Talal Sello til AFP.

Tidligere tirsdag kunngjorde SDF, som består av arabiske og kurdiske krigere, at alliansen hadde skaffet kontroll over byens statlige sykehus, der noen av de få gjenværende IS-krigerne hadde forskanset seg.

22 IS-krigere ble drept i kampene på sykehuset, ifølge SDF.

Mandag kveld ble det opplyst at det var rundt 300 IS-krigere igjen i Raqqa og at SDF da hadde kontroll over rundt 90 prosent av den syriske byen.

Store sivile tap

Seieren ble erklært tirsdag etter over fire måneder med kamper mot IS i Raqqa. Byen ligger nord i Syria og har vært IS' hovedsete siden 2014.

Amerikanske kampfly har bombet vei for opprørerne, slik de også gjorde da de irakiske byene Ramadi, Mosul og Hawija ble gjenerobret.

Ifølge SOHRs opptelling av ofre, er det på det rene at minst 3.250 mennesker er drept i Raqqa i løpet av offensiven. Av dem skal minst 1.130 ha vært sivile. I tillegg er hundrevis savnet, og kan ha blitt begravet i ruinene etter granatangrep og bombing.

Situasjonen for de anslagsvis 15.000 sivile som har vært fanget i kamphandlingene i Raqqa, er ifølge FN kritisk.

Selv om mange IS-opprørere er drept i kampene, og mange andre er tatt til fange, noen for deretter å bli regelrett likvidert, har tusenvis unnsluppet. Mange av dem akter ikke å gi opp kampen.

– Fortsatt ikke over

– Opprørere som skjuler seg blant sivile som flykter, er et stort problem, sier Aymenn al-Tamimi, som er tilknyttet Middle East Forum.

Noen av opprørerne blir også værende i områdene der IS mister kontrollen og etablerer sovende celler som kan gjennomføre angrep og aksjoner, frykter han.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström deler dette synet.

– Det er klart at dette er en gledelig utvikling, for det kommer ikke til å bli noe kalifat. Men det er ikke slik at kampen mot terrorisme er over med dette. Det er nå svært viktig at vi forbereder på langsiktig stabilisering av situasjonen i både Irak og Syria, sier hun til TT.