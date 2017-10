Over 70 drept i angrep mot politi i Afghanistan

NTB utenriks

Over 30 mennesker ble drept i et Taliban-angrep mot et treningssenter for lokalt politi i byen Gardez i provinsen Paktia øst i landet, opplyser provinsens viseguvernør Alhaj Abdul Wali Sahi til DPA. Blant de drepte er den lokale politisjefen, opplyser det afghanske innenriksdepartementet.

I tillegg ble over 100 såret, blant dem sivile som sto i kø ved politistasjonen ved siden av for å søke om eller fornye identitetskort, opplyser provinsrådsmedlem Allah Mir Khan Bahramzoi og guvernørens talsmann Abdullah Hasrath. Ifølge AFP ble over 200 personer såret.

Angrepet pågikk i flere timer før det tirsdag ettermiddag ble erklært avsluttet.

– Sykehuset er overbelastet, og vi ber folk om å donere blod, sier Shir Mohammad Karimi, nestleder for helsemyndighetene i Gardez.

Sju angripere

Innenriksdepartementet opplyser at angrepet ble innledet med at to selvmordsbombere sprengte seg i biler lastet med eksplosiver. Deretter forsøkte fem angripere med selvmordsbomber å storme treningsanlegget. De ble drept av afghanske sikkerhetsstyrker.

I en uttalelse fra guvernøren heter det også at provinsens politisjef Torayalai Abdyani ble drept, ifølge nyhetsbyrået AP. Et medlem i provinsrådet og flere afghanske medier har meldt det samme. Men overfor DPA opplyser viseguvernøren at Abdyani ikke er drept, men alvorlig såret.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sier i en uttalelse at angriperne brukte en varebil og et stjålet amerikanskprodusert Humvee-kjøretøy i angrepet. Et videoopptak publisert av TOLOnews viser røyksøyler som stiger opp fra treningssenteret og kjøretøy som forlater stedet, lastet med drepte.

Taliban erobret distrikt

I provinsen Farah vest i landet fant det sted en større Taliban-offensiv i timene i forveien. Der har Shibkoh-distriktet vært under angrep fra Taliban siden forrige uke. Mandag kveld klarte Taliban å skaffe seg kontroll over distriktet. Fire politifolk ble drept og elleve andre såret, opplyser Farah-provinsrådets leder Jamila Amini.

– Taliban satte fyr på tolv politibiler og to Humvee-kjøretøy og tok med seg flere andre kjøretøy, sier hun.

30 drept i nattlig angrep

Angrepene i Paktia og Farah fant sted kort tid etter at minst 30 medlemmer av Afghanistans sikkerhetsstyrke ble drept i koordinerte angrep i Ghazni-provinsen øst i landet. Rundt 300 Taliban-krigere angrep ved 1-tiden natt til mandag sentrum i Andar-distriktet. Angripere kjørte i et stjålet Humvee-kjøretøy lastet med eksplosiver som ble utløst ved politiets hovedkvarter i byen og guvernørens kontor, opplyser guvernør Mohammad Qassem Disiwal og provinsrådsmedlem Amanullah Kamran.

14 medlemmer av sikkerhetsstyrken ble drept og ni såret da kjøretøyet eksploderte. Samtidig ble 16 andre medlemmer av sikkerhetsstyrken drept da Taliban-opprørere angrep to veisperringer, ifølge Kamran.

(©NTB)