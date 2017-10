Minst 39 er omkommet i skogbranner i Portugal og Spania

NTB utenriks

– Det er fortsatt flere steder vi ikke har klart å nå, opplyser talsperson for sivilforsvaret i Portugal Patricia Gaspar. Hun opplyser at minst 63 personer er skadd, 16 av dem kritisk, og at dødstallet kan fortsette å stige.

En baby som kun var en måned gammel er blant de omkomne.

– De fleste ofrene døde i bilene sine, men vi har også funnet ofre i deres egne hjem, sier ordfører i byen Oliveira do Hospital, Jose Carlos Alexandrino.

Skogbrannene har siden søndag herjet i de sentrale og nordlige delene av Portugal. Søndag var det registrert rundt 520 skogbranner i landet.

I Spania er tre personer så langt bekreftet omkommet. Der er det meldt om minst 130 skogbranner, 17 av dem nær befolkede områder. Flere tusener er evakuert og skoler holder stengt.

– Galicia brenner ikke av seg selv. Galicia blir brent, sier Alberto Nunez Feijoo, leder for Galicias regionregjering.

Lokale myndigheter i Spania mener brannene er påsatt, mens i Portugal opplyser myndighetene at brannene har oppstått som følge av usedvanlige værforhold.

