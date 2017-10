MI5: Terrortrusselen større enn noensinne i Storbritannia

NTB utenriks

MI5 rustes stadig opp, men makter ikke å forhindre alle terrorangrep, medgir Parker.

– Trusselen er flerdimensjonal, utvikler seg raskt og har nå nådd et omfang vi aldri har sett før, sier MI5-sjefen, som kan se tilbake på en 34 år lang karriere i den britiske sikkerhetstjenesten.

Parker mener det har skjedd en dramatisk utvikling det siste året og viser til terrorangrepene i Manchester og London som kostet i alt 36 mennesker livet.

– Med alt som har skjedd, og det som ikke har skjedd i 2017, er det klart at vi strir med en intens terrortrussel fra islamistiske ekstremister, sier Parker.

Forhindret terror

Ifølge Parker har MI5 avdekket og forhindret 20 terroraksjoner i Storbritannia de siste fire årene, noe som tilsier omtrent fem i året.

Bare i første halvår i år ble det foretatt 379 terrorrelaterte pågripelser, opplyser Parker, som viser til at andre europeiske land – blant dem Frankrike, Belgia, Tyskland og Spania – har opplevd en tilsvarende økning i trusselnivået.

500 saker

MI5 etterforsker nå over 500 terrorrelaterte saker, som involverer rundt 3.000 personer som er kjent for å tilhøre ytterliggående miljøer, opplyser Parker.

Han frykter at mange likevel går under MI5s radar og viser blant annet til britiske fremmedkrigere som vender hjem etter å ha kjempet for IS i Syria og Irak.

MI5 har nå 4.000 ansatte, men dette skal økes til 5.000 i løpet av få år, opplyser Parker.

– Men det vil komme nye angrep, for dette er et fritt samfunn, et liberalt demokrati, og vi overvåker ikke alle hele tida. Vi ønsker heller ikke å leve i et samfunn som gjør det, sier Parker.

