Kinesisk romstasjon vil styrte mot jorda

Tiangong 1 ble sendt i bane rundt jorda i 2011 og er en prototype på det Kina håper skal bli en permanent romstasjon.

Seks år etter at den ble skutt opp, går ferden imidlertid mot slutten. Kina medga i september i fjor at de hadde mistet kontroll over den drøyt 10 meter lange og 8,5 tonn tunge romstasjonen og at den ville styrte mot jorda en eller annen gang mellom oktober 2017 og april 2018.

Hvor den kinesiske romstasjonen krasjer, tør ingen å spå, men ekspertene håper og tror at mesteparten vil brenne opp i atmosfæren, skriver Washington Post.

Astrofysikeren Jonathan McDowell ved Harvard-universitetet tror imidlertid at deler på opp mot 100 kilo vil treffe jorda, men heller ikke han kan forutse hvor de vil lande.

Selv små endringer i forholdene i atmosfæren kan føre til at treffstedet endres fra ett kontinent til et annet, sier han til The Guardian.

– Det lar seg virkelig ikke gjøre å styre disse tingene, sier McDowell.

– Siden vi ikke kan vite akkurat når den styrter, kan vi heller ikke forutse hvor den styrter, sier han.

Romfartøy styrter sjelden ukontrollert mot jorda, men det har skjedd tidligere. Den russiske romstasjonen Soviet Saljut 7 styrtet i 1991, og NASAs Skylab-romstasjon falt ned over det vestlige Australia i 1979.

