Israel utelukker forhandlinger med Hamas-støttet regjering

Det slår statsminister Benjamin Netanyahus høyreregjering fast i en kunngjøring, der det stilles flere krav til den palestinske selvstyremyndigheten og Hamas.

Den israelske regjeringen utelukker politiske samtaler med en palestinsk regjering som støtter seg på Hamas, før gruppen har lagt ned våpnene, tatt avstand fra all voldsbruk og anerkjenner staten Israels eksistens.

Israel vil heller ikke forhandle med palestinske myndigheter så lenge Hamas mottar støtte fra Iran og krever også at Hamas skaffer til veie levningene av to israelske soldater som ble drept på Gazastripen under Israels militæroffensiv mot området i 2014.

Samarbeidsavtale

President Mahmoud Abbas og hans Fatah-parti inngikk i forrige uke en samarbeidsavtale som legger opp til at Hamas skal overlate makten på Gazastripen til den palestinske selvstyremyndigheten innen 1. desember.

Detaljene i avtalen er ikke ferdigforhandlet, noe som etter planen skal skje når Hamas og Fatah møtes til nye samtaler i Kairo 21. november.

Skrekkscenario

– For den israelske høyresiden har splittelsen mellom Fatah og Hamas vært en drømmesituasjon, mener midtøstenkjenner Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.

Finner de to palestinske gruppene sammen, frykter israelerne at de må sette seg ved forhandlingsbordet og gi palestinerne en stat, tror han.

– Status quo har gjort det mulig for Israel å utvide bosetningene som de har villet. Med palestinsk samling risikerer de økt internasjonalt press og kan komme til å framprovosere en ny konflikt med palestinerne for å unngå dette, sier Tuastad til NTB.

