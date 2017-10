HRW: Minst 288 landsbyer påtent i Myanmar

NTB utenriks

Titusener av hus er ødelagt, de aller fleste har vært boliger for rohingya-muslimer.

HRWs analyse av bildene tyder både på at brannen har rammet rohingya-landsbyer, og at hærens såkalte oppryddingsoperasjoner har fortsatt etter at myanmarske myndigheter hevdet at de var avsluttet.

Bildene viser at de nedbrente rohingya-landsbyene ligger like ved landsbyer som er intakte og som er bebodd av andre folkegrupper.

De viser også at 66 landsbyer har brent ned etter 5. september. Landets leder Aung San Suu Kyi hevdet i en tale 18. september at militærets operasjoner kun pågikk fram til denne datoen.

Over en halv million rohingyaer har flyktet fra den nordlige delen av Rakhine i løpet av få uker.

(©NTB)