Gjennombrudd i forhandlingene med Polen om EØS-midler på 7,5 milliarder kroner 

NTB utenriks

Forhandlingene sto lenge fast fordi Polen krevde politisk kontroll over tildelingene til sivilsamfunnet. Det nektet Norge å godta.

Nå er det enighet om et kompromiss som begge parter kan leve med.

– Vi har en situasjon som gjør at vi ser for oss at vi kan gjøre ferdig teksten til 25. oktober. Det betyr i prinsippet at vi har funnet en løsning, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han vil ikke si hva løsningen går ut på, men forsikrer om at Norge har stått fast på prinsippene.

Polen er den største mottakeren av EØS-midler fra Norge.