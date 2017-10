Canadiske Bombardier har solgt passasjerfly-enhet til europeiske Airbus

NTB utenriks

Det dreier seg om enheten som produserer fly i den såkalte C-serien, fly med mellom 100 og 150 seter.

Amerikanske Boeing, som konkurrerer med begge, mener avtalen mellom det flyprodusenten kaller «to statssubsidierte selskaper» er problematisk.

Salget kommer etter at det amerikanske handelsdepartementet innførte høye tollsatser på Bombardiers fly, som følge av at det canadiske selskapet ble anklaget for å selge fly i C-serien til USA under kostpris som følge av statsstøtte.

Departementet kunngjorde nylig at det innfører en ekstratoll på 80 prosent på toppen av en toll som allerede er på 220 prosent. Det var Boeing som først anklaget Bombardier for dumping, og departementet har så langt gitt den amerikanske flyprodusenten medhold.

– Dette ser ut som en problematisk avtale mellom to konkurrenter som er tungt statssubsidiert, for å unnvike det den amerikanske regjeringen nylig har funnet ut. Vår holdning er fortsatt at alle bør spille i henholdt til de samme reglene for at fri og rettferdig handel skal kunne virke, sier Boeings talsmann Dan Curran i en uttalelse.

Canadiske myndigheter og Bombardier mener på sin side at Boeing manipulerer systemet for å hindre en ny konkurrent i å få fotfeste i det viktige amerikanske flymarkedet. Som en reaksjon på den amerikanske tollavgjørelsen, har Canada lagt et kjøp av nye F-18-fly fra Boeing på is.

C-seriens hovedkvarter blir etter planen værende i Montreal i Canada, samtidig som det etableres en ny monteringsfabrikk ved Airbus' anlegg i Mobile i den amerikanske delstaten Alabama. Dermed kan flyene selges i USA.

(©NTB)