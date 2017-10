Australia dropper fornybarmål

NTB utenriks

Målet, som var antatt å sikre 42 prosent fornybar energi innen 2030, er blitt anbefalt av regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver. Men regjeringen til statsminister Malcolm Turnbull har lenge vært skeptisk til planen.

Tirsdag bekreftet regjeringen at målet ikke vil bli innført. Regjeringen sier den i stedet vil prioritere billig og stabil energi.

Det vil bli innført krav om at en viss mengde strøm produseres med tradisjonelle energikilder som kull, gass og vannkraft. Subsidier til sol- og vindkraft skal fjernes i 2020.

Strømprodusentene vil likevel få krav om lavere utslipp, og regjeringen forsikrer at den vil overholde Australias forpliktelser i Parisavtalen.

Miljøorganisasjoner og opposisjonspartiet Labor reagerer sterkt på regjeringens beslutning. En meningsmåling utført for den britiske avisa The Guardian, viser at 65 prosent av australierne mener fornybar-målet burde vært innført.

Australia risikerer å bli hardt rammet av klimaendringene, blant annet fordi landet er utsatt for tørke. Store deler av Great Barrier Reef, verdens største korallrev, er dødt eller sterkt skadet som følge av stigende havtemperaturer.

