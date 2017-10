NTB utenriks

Det opplyser politiet i København i en pressemelding like etter midnatt.

Politiet rykket ut etter å ha fått meldinger om skuddveksling i området klokken 21.05. De fant den 16 år gamle gutten livløs i en bakgård i Ragnhildgade. Han ble erklært død på stedet av ambulansepersonell.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for skuddvekslingen og at de etterforsker saken.

