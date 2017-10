Tre døde som følge av ekstremværet Ophelias herjinger i Irland

NTB utenriks

I grevskapet Waterford sør i landet omkom en kvinne i 50-årene da et tre veltet over bilen hun kjørte, melder den irske kringkastingen RTE. En medpassasjer i 70-årene ble skadd.

I Tipperary, også det sør i landet, mistet en mann i 30-årene livet i en motorsagulykke da han holdt på å fjerne et tre som hadde veltet i stormen, ifølge Sky News.

Senere på dagen kom det melding om at en mann døde etter at et tre veltet over bilen han satt i Dundalk, som ligger nord i landet, nær grensen til Nord-Irland.

Rødt obs-varsel

Irland hadde forberedt seg på at ekstremværet skulle komme, og over hele landet holdt skoler stengt. Også en rekke flygninger ble innstilt.

Irske meteorologer hadde sendt ut rødt obs-varsel, det høyeste nivået.

Ophelia slo innover den sørlige spissen av Irland mandag, og i løpet av ettermiddagen ble det meldt at over 100.000 husstander og bedrifter var strømløse.

Fortsetter nordover

Orkanen ble nedgradert fra en kategori tre-orkan til kraftig uvær på ferden over Atlanterhavet. Ophelia var likevel den kraftigste orkanen som var blitt registrert så langt øst i Atlanterhavet, og den var også den kraftigste som var blitt registrert så langt nord i Atlanterhavet siden 1939.

Myndighetene i Irland har advart folk om at stormen kan gjøre alvorlig skade på bygninger og skape flom.

Innen tirsdag vil Ophelia ha beveget seg nordover til Nord-Irland og vestkysten av England. Britiske myndigheter anslår at vinden vil ligge på rundt 36 meter per sekund på det tidspunktet, og advarer mot farlige sjøforhold og mulige skader.

