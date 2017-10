Syklonen Ophelia nærmer seg Irland

NTB utenriks

Irske meteorologer har sendt ut rødt obs-varsel, det høyeste nivået, i påvente av uværet treffer land sør i Irland. Skoler og universiteter holder stengt mandag, og reisende har blitt advart om at flere flyginger vil bli innstilt.

Orkanen ble nedgradert fra en kategori tre-orkan til en syklon på ferden over Atlanterhavet. Den kan likevel føre til stor skade ettersom de sterkeste vindkastene fortsatt kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund. Myndighetene advarer folk om at stormen kan gjøre alvorlig skade på bygninger og skape flom.

Innen tirsdag vil Ophelia ha beveget seg nordover til Nord-Irland og vestkysten av England. Britiske myndigheter anslår at vinden vil ligge på rundt 36 meter per sekund på det tidspunktet, og advarer mot farlige sjøforhold og mulige skader.

Stormen passerte øygruppen Azorene i Atlanterhavet lørdag som en kategori tre-orkan, og meteorologene meldte da at det var den kraftigste orkanen som noen gang er registrert så langt sør i Atlanterhavet.

