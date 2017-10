Somalia-terror krevde over 300 liv

NTB utenriks

Nærmere 400 mennesker ble såret da den kraftige lastebilbomben eksploderte i en travel gate i Somalias hovedstad lørdag, og minst 70 mennesker er fortsatt savnet, opplyser en talsmann for politiet, Mohamed Hussein.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab, som har bånd til al-Qaida, anklages for å ha stått bak det som synes å være den verste terroraksjonen i verden hittil i år, men har ennå ikke tatt på seg ansvaret.

– De bryr seg ikke om somaliske liv, verken om mødre, fedre eller barn, sa landets norsk-somaliske statsminister Hassan Ali Khaire i helga.

– De har angrepet Mogadishus mest befolkede område, og bare sivile er drept, la han til.

Uklart mål

Bomben ble utløst i et travelt veikryss i bydelen Hodan nordvest i Mogadishu, der det ligger mange forretninger, hotell og regjeringskontorer.

Safari hotell kan ha vært et mulig mål, men det kan også hende at sjåføren var på vei mot et annet mål. Før bomben ble utløst raste lastebilen i stor fart gjennom byen, kjørte over biler og motorsykler og ble forfulgt og beskutt av sikkerhetsstyrker.

Al-Shabaab er først og fremst kjent for å gå etter militære mål og hoteller og restauranter som frekventeres av tjenestemenn og utlendinger, blant dem offiserer fra den 22.000 mann store fredsstyrken Den afrikanske unionen (AU) har i landet.

Eksperter tror at lørdagens bombe kan ha bestått av minst 500 kilo sprengstoff, og ødeleggelsene og de sivile tapene måtte derfor nødvendigvis bli enorme.

– Irreligiøst

Al-Shabaab-lederen Mukhtar Robow, som overga seg til myndighetene tidligere i år mot at USA fjernet ham fra sin liste over ettersøkte terrorister, fordømmer angrepet og kaller det «hjerteløst og «irreligiøst». Robow sier ikke hvem han tror kan stå bak lastebilbomben, eller hva målet kan ha vært.

Lørdagens bombe fordømmes av en rekke land, blant dem USA, Storbritannia og Frankrike.

FNs generalsekretær António Guterres sier angrepet har gjort ham kvalm. Han oppfordrer verdenssamfunnet til å stå sammen i kampen mot terrorisme.

USA lover økt støtte

Pentagon lover økt støtte til myndighetene i Somalia, der amerikanerne alt har stasjonert 400 soldater som bistår regjeringsstyrkene i kampen mot al-Shabaab.

-Vi er forberedt på å støtte Somalias regjering når de ber om det. Vi planlegger nå hva vi kan bidra med, sier en talsmann i Pentagon.

I tillegg til de amerikanske soldatene, som offisielt driver opplæring av regjeringsstyrker, bidrar USA også med logistisk støtte. Det er uklart hva denne består i.

Mange sivile

Somalia har vært herjet av væpnet konflikt, politisk kaos og manglende sentral styring i lange perioder siden 1991.

Hovedstaden Mogadishu har det siste tiåret vært rystet av en rekke blodige terrorangrep, men aldri av et slikt massivt omfang.

Rundt halvparten av de drøyt 1.200 sivile som ifølge FN er drept i krigs- og terrorhandlinger i Somalia i år, er drept i aksjoner fra al-Shabaab.

