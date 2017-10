May og Juncker møtes til ny middagsdate  

NTB utenriks

Den britiske statsministeren har med seg brexitminister David Davis og sin egen brexitsjef Olly Robbins når hun kommer til Brussel. EU-kommisjonens president flankeres på sin side av EUs sjefforhandler Michel Barnier og stabssjef Martin Selmayr.

Ifølge internasjonale nyhetsbyråer insisterer statsministerens kontor på at middagen har stått i Mays kalender i «ukevis». Likevel kom nyheten overraskende på de fleste.

Da EU-kommisjonen sendte ut Junckers kalender fredag, sto det ingenting i den om middagen med May.

Annet forsøk

NTB får opplyst at tema for samtalene er «europeiske og geopolitiske spørsmål av felles interesse». May og Juncker skal ikke bare diskutere brexit, men også arbeidet i G7 og G20.

Det er annen gang May og Juncker møtes til middag om brexit.

Forrige gang var i London i slutten av april. «Den katastrofale brexitmiddagen», lød overskriften i Frankfurter Allgemeine den gang.

Den tyske avisa, som pleier å ha gode kilder, skrev at Juncker forlot middagen «ti ganger så skeptisk som før». Han skal ha følt at May var i en annen galakse, med fullstendig urealistiske forventninger til forhandlingene.

Diplomatisk offensiv

Mandagens middag inngår i en bredere diplomatisk offensiv fra Mays side for å forsøke å få bevegelse i brexitforhandlingene.

Søndag snakket May med Tysklands statsminister Angela Merkel. De to var ifølge Mays pressetalsperson «enige om viktigheten av fortsatte konstruktive framskritt».

Torsdag og fredag samles stats- og regjeringssjefene i EU til toppmøte i Brussel. Da skal de gjøre opp status. Det er ventet at konklusjonen vil bli at forhandlingene ikke har kommet langt nok til å starte forhandlinger om rammene for en framtidig handelsavtale. Så langt har de kun forhandlet om vilkårene for selve skilsmissen.

Britenes mål er å prøve å få EU til i det minste å ta et lite skritt videre ved å gi Barnier mandat til å diskutere overgangsordninger med dem.

Vil ha «tiger på tanken»

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson gjentok britenes budskap da han kom til EUs utenriksministermøte i Luxembourg mandag formiddag.

– La oss putte en tiger på tanken, få disse samtalene i gang og slutte å la gresset gro under føttene våre, sa Johnson.

Ifølge ham vil det være i begge parters interesse å gå videre til samtaler om det framtidige forholdet.

– Det er på tide å sende det store skipet ned fra slippen og ut på åpent hav. Vi må komme i gang med seriøse diskusjoner om framtida og det dype og spesielle partnerskapet som vi ønsker å bygge, sa Johnson.

(©NTB)