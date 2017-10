Konservative Sebastian Kurz (31): – Seieren er en ordre om å forandre Østerrike

NTB utenriks

– Jeg vil takke for en historisk seier. Mitt mål er å skape en sameksistenskultur i politikken, sa en smilende Sebastian Kurz til sine partifeller i det konservative partiet ÖVP søndag kveld.

Kurz som av sine egne har fått tilnavnet «wunderwuzzi» – vidunderbarn – erklærte seg selv som vinner av valget søndag kveld. ÖVP kan så langt notere seg en oppslutning på 31,6 prosent. Det er et solid forsprang til andreplassen, som foreløpig holdes av sosialdemokratiske SPÖ med 26,8 prosent.

De første prognosene viste at Frihetspartiet FPÖ på ytre høyre fløy så ut til å gå forbi SPÖ. Nyere prognoser gir FPÖ 26 prosent, som er en oppgang på over 5 prosentpoeng fra sist valg.

Eksperter mener den store framgangen på høyresiden kan danne et solid grunnlag for et nytt samarbeid mellom de to partiene.

Presidenten gratulerte

Kurz tok allerede i talen søndag klart grep om eget mandat:

– Jeg tolker denne seieren som en ordre fra folket om å forandre landet vårt, slo han fast.

Søndag kveld var 91 prosent av stemmene talt opp. 800.000 forhåndstemmer gjenstår, så det endelige resultatet vil ikke komme før torsdag, men seieren er gitt. Søndag kveld ringte Østerrikes president Alexander Van der Bellen og gratulerte Kurz.

– Selv om det endelige resultatet ikke er ventet før på torsdag, har jeg allerede ringt Sebastian Kurz og gratulert ham med seieren, sier presidenten til avisen Die Presse.

Han kommer fra partiet De Grønne, som ifølge prognosene faller 8 prosentpoeng og havne under sperregrensa på 4 prosent.

Verdens yngste statsminister

Norges utenriksminister Børge Brende (H) gratulerte Kurz på Twitter søndag kveld:

– Gratulerer til venn og kollega Sebastian Kurz med å ha sanket flest stemmer i dagens valg. Vårt viktige samarbeid vil fortsette.

Kurz har så langt en imponerende CV. I 2013 ble han som 27-åring utenriksminister i Østerrike, og med det Europas yngste minister. Med denne valgseieren blir han verdens yngste statsminister – noensinne, skriver BBC.

Spørsmål om samarbeidspartner

Spenningen knytter seg nå til hvem Kurz skal danne en koalisjonsregjering med. I dag sitter han i regjering med SPÖ og statsminister Christian Kern (51). Men samarbeidet har surnet, og valginnspurten har vært sterkt preget av avsløringer om en svertekampanje der de to partiene har rettet kraftige beskyldninger mot hverandre.

Nå ligger det an til regjeringsforhandlinger mellom FPÖ og ÖVP.

– Det ser ut til at det blir en høyrekonservativ regjering, sier professor i statsvitenskap, Birgit Sauer, ved Universitetet i Wien til TT.

Nynazistisk historie

Sauer påpeker at FPÖ, til tross for at partiet ble stiftet av tidligere nazister, også tidligere har samarbeidet i en koalisjonsregjering.

Professor Reinhard Heinish ved Universitetet i Salzburg deler Sauers spådom, men han tror det kan bli tøffe forhandlinger partiene imellom. –FPÖ og ÖVP var i en koalisjon i 2000, og den imploderte. De har lignende agenda, og deler samme syn i en del saker, men likheten er ikke bare til deres fordel. For eksempel: hvem skal bli innenriksminister og hvem skal bli utenriksminister? Begge partiene vil ha de postene. – Migrasjonspolitikken kommer til å bli strengere, og politikken kommer til å ligge mye nærmere Ungarn og Polen, sier Heinish.