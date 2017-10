NTB utenriks

En talsmann for det israelske militæret sier at flyene ble angrepet mens de var på et rutinemessig rekognoseringsoppdrag over Libanon.

Flyene angrep et syrisk antiluftskyts-batteri, og vendte hjem uskadd. Talsmannen opplyser at det antas at antiluftskyts-batteriet nå er ute av funksjon.

