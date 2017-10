Israelsk arbeiderpartileder mener bosetningene kan beholdes

NTB utenriks

– Dersom man inngår en fredsavtale, kan det finnes løsninger som gjør at det ikke er nødvendig å evakuere bosetningene, sier Gabbay i et intervju med israelsk TV.

I intervjuet stiller Gabbay, som overtok som leder for det israelske arbeiderpartiet i juli, spørsmål ved om det overhodet vil la seg gjøre å forhandle fram en fredsavtale med palestinerne.

– Det er ikke sikkert at vi har noen forhandlingspartner, sier han.

Under et partimøte i helgen slo Gabbay ifølge den israelske avisa Haaretz fast at Israel trenger «en aggressiv» hær fordi makt er det eneste språket nabolandene forstår.

– Man kan ikke inngå kompromisser når det gjelder sikkerhet … Når de skyter én rakett, skyter vi 20. Det er det eneste språket de forstår, sa han.

En av rådgiverne til palestinernes president Mahmoud Abbas, Ahmad Majdalani, anklager den israelske arbeiderpartilederen for å være ute på stemmefiske.

Et forgjeves forsøk på å sanke stemmer fra høyresiden, selv om politikken han nå tar til orde for er en blåkopi av statsminister Benjamin Netanyahus og høyrepartiet Likuds politikk, mener Majdalani.

