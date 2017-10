Irakiske styrker har full kontroll over Kirkuk

NTB utenriks

Både sentralregjeringen i Bagdad og kilder inne i Kirkuk opplyser overfor Al Jazeera at irakiske sikkerhetsstyrker nå har heist det irakiske flagget over Kirkuk.

Det foreligger foreløpig ingen kommentarer fra kurdiske selvstyremyndigheter.

Like etter meldte det tyske nyhetsbyrået DPA at irakiske antiterrorstyrker har tatt kontroll over provinsregjeringens hovedkvarter i Kirkuk. Det skjedde uten motstand fra kurdiske styrker, melder Reuters.

Arabiske og turkmenske innbyggere strømmet ut i gatene i Kirkuk. Flere hundre personer samlet seg mandag ettermiddag rundt regjeringsbygningen og viftet med irakiske flagg.

Den irakiske hærens antiterrorstyrke og føderalt politi var utover ettermiddagen utplassert på veier som leder ut fra Kirkuk til de nordlige byene Arbil og Sulaimaniya. Styrkene ble også utplassert rundt hovedkontorene til kurdiske politiske partier i den omstridte Kirkuk-provinsen.

Irakiske styrker ble satt inn for å gjenerobre deler av den kurdiskkontrollerte provinsen etter at irakiske kurdere i forrige måned i en folkeavstemning stemte for uavhengighet.

Sivile flykter

Tusenvis av mennesker la mandag på flukt fra den omstridte oljebyen og satte kursen mot de kurdiskkontrollerte byene Sulaimaniya og Arbil, opplyser en tjenestemann i Kirkuk. Han beskriver flyktningene som kurdere.

Kirkuks befolkning består både av kurdere, turkmenere og arabere.

Samtidig blir det meldt at minst ti kurdiske peshmerga-soldater er drept i sammenstøt med irakiske styrker.

Det irakiske militæret opplyste tidligere mandag at det har tatt kontroll over store oljefelter i nærheten av Kirkuk, samt byens største militærbase og en militær flyplass. Kurdiske teknikere stengte ned produksjonen ved to felt før de forlot anleggene da irakiske styrker nærmet seg.

Tyrkias regjering uttalte mandag at den er klar til å bistå Bagdad, og senere på ettermiddagen meldte tyrkiske myndigheter at landet har stengt sitt luftrom for alle flygninger som går til og fra den selvstyrte kurdiske regionen i Irak.

Kirkuk, som har cirka 1 million innbyggere, har siden 2014 vært kontrollert av kurdiske styrker.

Norge på begge sider

Begge partene i konflikten – kurdiske peshmerga-styrker og irakiske regjeringssoldater – har fått opptrening av norske soldater. Det var en beslutning som Norges regjering fattet i 2014, som del av den internasjonale innsatsen for å stanse IS.

Året etter uttalte seniorrådgiver Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute i Oslo at et slikt opptreningsoppdrag ikke ville være uproblematisk.

– Det er alltid en viss risiko forbundet ved å ha soldater i begge leire, sa Hellestveit til NTB i april 2015.

På spørsmål fra NRK om hvordan regjeringen i dag ser på at kurdiske og irakiske styrker nå kjemper mot hverandre i Kirkuk, svarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) slik:

– Vi har hele tiden vært klare på at konfliktlinjene i regionen er uoversiktlige. Situasjonen på bakken er krevende. Aktørbildet er komplisert. Men alternativet – å ikke bidra til kampen mot internasjonal terrorisme – er ikke regjeringens politikk. Å ikke delta er også et valg som har konsekvenser, skriver Søreide i en epost til kanalen.

