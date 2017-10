EUs utenriksministre slår ring om Iran-avtalen

NTB utenriks

Fredag nektet USAs president Donald Trump å undertegne da atomavtalen med Iran kom opp til periodisk godkjenning hos ham. Det betyr at saken går videre til Kongressen, som nå har snaut to måneder på seg til å vurdere om det skal innføres sanksjoner mot Iran for brudd på avtalen.

Da EUs utenriksministre møttes i Luxembourg mandag, sto Iran øverst på agendaen. Budskapet var at avtalen må reddes.

– Det er en avtale som virker. Det er en avtale vi trenger for vår sikkerhet. I dag venter jeg at utenriksministrene vil sende et sterkt signal om at Europa står samlet bak den, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini på vei inn til møtet.

– Avtalen er bra for sikkerheten, bra for verden, bra for Iran og bra for Europa, istemte Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

Det var også ventet at utenriksministrene ville vedta nye sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av landets atomprøvesprengninger og rakettoppskytninger.

Det store spørsmålet er likevel hva Kina vil gjøre.

– Vi vet godt at de økonomiske båndene mellom EU og Nord-Korea ikke er særlig sterke. Sanksjonene våre har derfor begrenset effekt. Men det er andre som har sterkere bånd til Nord-Korea, og som kan påvirke regimet, sa Mogherini, uten å nevne Kina direkte.

EUs håp er at økt press skal få Nord-Korea til å åpne for nye forhandlinger med verdenssamfunnet om landets atomvåpenprogram.

